Дрони СБУ уночі уразили ключові оборонні заводи у Росії – джерело

Уражено завод "Базальт" у Московській області та "Сплав" у Тулі

СБУ (Фото: Пресслужба СБУ)

У ніч проти 7 травня українські дрони уразили ключові оборонні заводи у Росії – "Базальт" та "Сплав". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.

За словами джерела, уночі дрони СБУ уразили завод "Базальт" у Красноармійську Московської області. Це підприємство є ключовим у виготовленні озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ. Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа.

Також було атаковано завод "Сплав" у місті Тула – єдине у РФ підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Після прильотів дронів на території підприємства виникла велика пожежа та задимлення.

Також через активність українських безпілотників росіяни були змушені запровадити у Московській області "план Ковьор", що включає закриття аеропортів. Це спричинило серйозні проблеми з транспортом, і авіакомпанії скасували сотні рейсів.