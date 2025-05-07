США хочуть прямих переговорів між Україною та РФ. Кажуть, остання "забагато" вимагає
США вважають, що Росія має "занадто багато" вимог щодо завершення війни проти України. Про це під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс, зазначивши, що наступним кроком мають стати прямі переговори Києва та Москви.
"Що я скажу, це те, що зараз росіяни вимагають певний набір умов, певних поступок для завершення конфлікту. Ми вважаємо, що вони вимагають занадто багато", – сказав він.
Водночас Венс не вважає, що Росія не хоче завершення війни й досягнення мирної угоди з Україною.
За словами віцепрезидента, українці також передали США свої вимоги. І наразі, як вважає Вашингтон, між Києвом та Москвою існує "велика прірва". Він зазначив, що обидві країни "дратують" Сполучені Штати, оскільки "настільки ненавидять одна одну, що коли ви маєте годинну розмову з однією зі сторін, перші пів години вони просто скаржаться на якісь історичні образи".
Венс вважає, що зараз Україна та Росія мають провести прямі переговори.
"Крок, який ми хочемо зробити просто зараз, — це щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови", – підсумував він.
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