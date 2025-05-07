США хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Говорят, последняя "много" требует

Вице-президент США заявил, что Вашингтон испытывает раздражение Киевом и Москвой, поскольку те "так сильно ненавидят друг друга"

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

США считают, что у России "слишком много" требований по завершению войны против Украины. Об этом во время Мюнхенской встречи лидеров в Вашингтоне заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, отметив, что следующим шагом должны стать прямые переговоры Киева и Москвы.

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"Что я скажу, так это то, что сейчас россияне требуют определенного набора условий, определенных уступок для завершения конфликта. Мы считаем, что они требуют слишком много", – сказал он.

В то же время Вэнс не считает, что Россия не хочет завершения войны и достижения мирного соглашения с Украиной.

По словам вице-президента, украинцы также передали США свои требования. И сейчас, как считает Вашингтон, между Киевом и Москвой существует "большая пропасть". Он отметил, что обе страны "раздражают" Соединенные Штаты, поскольку те "настолько ненавидят друг друга, что когда у вас есть часовой разговор с одной из сторон, первые полчаса они просто жалуются на какие-то исторические обиды".

Вэнс считает, что сейчас Украина и Россия должны провести прямые переговоры.

"Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас, – чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора", – подытожил он.