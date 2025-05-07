Байден: Трамп давит на Украину в попытке умиротворить Путина. Это глупо

По словам экс-президента США, Путин не будет удовлетворен, даже если Украина уступит ему земли

Джо Байден (Фото: EPA)

Бывший президент США Джо Байден обвинил нынешнего американского лидера Дональда Трампа в том, что тот давит на Украину в вопросе передачи территорий России для умиротворения Кремля. Такое заявление он сделал в интервью ВВС.

По словам Байдена, российский диктатор Владимир Путин считает Украину частью России. И любой, кто думает, что он остановится после того, как Киев уступит территории в рамках мирного соглашения, "просто глуп".

"Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю", – сказал экс-президент.

Он также заявил, что обеспокоен ухудшением отношений между США и Европой при Трампе. Это, по мнению Байдена, изменит современную историю мира.

"Это современная политика умиротворения... Европа потеряет уверенность в уверенности и лидерстве Америки", – сказал он.