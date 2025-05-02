Джей Ди Вэнс: Мы находимся в точке, где Россия и Украина должны прекратить борьбу
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER/ EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что сейчас Украина и Россия находятся в точке, когда российско-украинская война должна закончиться. Этому, по его мнению, способствуют мирные предложения США и заключение соглашения о недрах между Украиной и Штатами. Но окончательное решение будет принимать Украина и РФ. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Мы подготовили мирные предложения. Мы заключили соглашение по минералам. Я думаю, мы находимся в точке, где они [Россия и Украина] должны сказать, что мы закончили с борьбой", – заявил он.

Вэнс признал, что Украина является жертвой агрессии, но высказал мнение, что ей следует согласиться на прекращение огня ради сохранения жизни людей.

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"Украинцы, конечно, очень разозлены тем, что к ним вторглись. Но собираемся ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат за несколько километров территории?" – спросил он.

По мнению вице-президента США, ни один человек, кроме Трампа, не смог бы заключить мирное соглашение в российско-украинской войне.

"Я действительно не верю, что любой из восьми миллиардов людей смог бы заключить это соглашение", – сказал он, подчеркнув, что сама по себе война в Украине "никуда не уйдет" и "не прекратится никогда".

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение должны принять Украина и Россия.

"Россияне и украинцы должны сделать последний шаг. Теперь каждая сторона знает, какие условия мира у других, им предстоит прийти к соглашению и прекратить этот жестокий конфликт", – заявил Вэнс, добавив, что все-таки настроен "оптимистично".

  • 23 апреля Вэнс заявил, что Соединенные Штаты передали "очень четкое предложение" России и Украине относительно мирного соглашения, что предполагало бы обмен территориями и замораживание конфликта на нынешних линиях боевых действий. В случае отказа США выходят из мирного процесса.
  • Позже он сообщал, что дипломатия должна сократить "большую пропасть" между позициями России и Украины по вопросу урегулирования войны.
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