Вэнс заявил, что для соглашения между Украиной и Россией нужны территориальные уступки

Вице-президент США в очередной раз предупредил, что в случае неудачи Соединенные Штаты выйдут из мирного процесса

Джей Ди Вэнс (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты передали "очень четкое предложение" России и Украине относительно мирного соглашения, которое предполагало бы обмен территориями и замораживание конфликта на нынешних линиях боевых действий. В случае отказа США выходят из мирного процесса. Об этом сообщает Bloomberg.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я думаю, что текущие линии, где-то близко к ним, это то, где в конце концов будут проведены новые границы конфликта", – заявил Вэнс во время своего визита в Индию.

Он добавил, что это означает, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нужны будут определенные территориальные обмены", – сказал Вэнс.

Вице-президент США считает, что для "прекращения убийств" обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".

Также Вэнс сообщил, что он "оптимистично настроен" по переговорам, ведь все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

"Пора для них либо сказать "да", либо для Соединенных Штатов отойти от этого процесса", – предупредил он.