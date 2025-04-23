Вэнс заявил, что для соглашения между Украиной и Россией нужны территориальные уступки
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты передали "очень четкое предложение" России и Украине относительно мирного соглашения, которое предполагало бы обмен территориями и замораживание конфликта на нынешних линиях боевых действий. В случае отказа США выходят из мирного процесса. Об этом сообщает Bloomberg.
"Я думаю, что текущие линии, где-то близко к ним, это то, где в конце концов будут проведены новые границы конфликта", – заявил Вэнс во время своего визита в Индию.
Он добавил, что это означает, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.
"Нужны будут определенные территориальные обмены", – сказал Вэнс.
Вице-президент США считает, что для "прекращения убийств" обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".
Также Вэнс сообщил, что он "оптимистично настроен" по переговорам, ведь все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.
"Пора для них либо сказать "да", либо для Соединенных Штатов отойти от этого процесса", – предупредил он.
- 19 апреля Bloomberg писал, что США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках мирного соглашения.
- 21 апреля WSJ сообщал, что Трамп ждет от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- Зеленський заявил, что Украина на официальном уровне не получала сигналы от США о признании Крыма российским – это чьи-то идеи и предложения. Он отметил, что юридически Украина не признает оккупацию полуострова.
- Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что рассматривать признание Крыма российской территорией в рамках мирного соглашения о прекращении полномасштабной войны в Украине было бы ошибкой США.