Венс заявив, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки

Джей Ді Венс (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати передали "дуже чітку пропозицію" Росії та Україні щодо мирної угоди, яка передбачала б обмін територіями та заморожування конфлікту на нинішніх лініях бойових дій. У разі відмови США виходять із мирного процесу. Про це повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що поточні лінії, десь близько до них, це те, де зрештою будуть проведені нові межі конфлікту", — заявив Венс під час свого візиту до Індії.

Він додав, що це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

"Потрібні будуть певні територіальні обміни", – сказав Венс.

Віцепрезидент США вважає, що для "припинення вбивств" обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України".

Також Венс повідомив, що він "оптимістично налаштований" щодо переговорів, адже всі сторони досі вели переговори добросовісно.

"Настав час для них або сказати "так", або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу", – попередив він.