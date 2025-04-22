Каллас: Розглядати визнання Криму російським – помилка. Євросоюз цього не зробить

Кая Каллас (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Розглядати визнання Криму російською територією у рамках мирної угоди про припинення повномасштабної війни в Україні було б помилкою США. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас в інтерв'ю агентству AFP, передає Kyivpost.

За її словами, якщо це станеться, то тоді Росія "отримає все, що хоче". Каллас підтвердила, що Євросоюз ніколи не визнає окупований Крим російським.

"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають це російським", – сказала вона.

Також глава євродипломатії вважає, що США використовували не всі "інструменти" для тиску на Росію. Вона звинуватила Москву у спробі "виграти час", оголосивши про "великоднє перемир'я".

"Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що Росія явно грає у всі ці ігри та тягне час, а насправді не хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому насправді не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", – сказала вона.

Каллас назвала 30-годинне перемир'я, яке оголосила Росія на Великдень, хитрощами, щоб не дати Трампу "втратити терпіння" стосовно Кремля.