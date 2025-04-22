Каллас: Розглядати визнання Криму російським – помилка. Євросоюз цього не зробить
Розглядати визнання Криму російською територією у рамках мирної угоди про припинення повномасштабної війни в Україні було б помилкою США. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас в інтерв'ю агентству AFP, передає Kyivpost.
За її словами, якщо це станеться, то тоді Росія "отримає все, що хоче". Каллас підтвердила, що Євросоюз ніколи не визнає окупований Крим російським.
"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають це російським", – сказала вона.
Також глава євродипломатії вважає, що США використовували не всі "інструменти" для тиску на Росію. Вона звинуватила Москву у спробі "виграти час", оголосивши про "великоднє перемир'я".
"Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що Росія явно грає у всі ці ігри та тягне час, а насправді не хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому насправді не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", – сказала вона.
Каллас назвала 30-годинне перемир'я, яке оголосила Росія на Великдень, хитрощами, щоб не дати Трампу "втратити терпіння" стосовно Кремля.
- 19 квітня Bloomberg повідомляв, що США можуть визнати Крим російським у рамках мирних переговорів з Україною. Імовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.
- 21 квітня WSJ заявляв, що Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму та відмови від НАТО.
- Того ж дня радник ВП Лещенко заявив, що заяви про визнання Криму російською звучали ще десять років тому від Трампа, але юридично нічого не сталося.
- 22 квітня президент Зеленський заявив, що Україна юридично не визнає Крим російським.