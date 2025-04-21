Лещенко про визнання Криму російським: Ці заяви лунали ще 10 років тому

Радник голови ОП зазначив, що офіційно в США не заявляли про такий намір

Сергій Лещенко (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

США наразі офіційно не заявляли, що можуть розглянути питання визнання Криму російською територією. Лідер США Дональд Трамп висловлювався на цю тему ще 10 років тому, але юридично це не було оформлено, сказав у телемарафоні радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

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За його словами, всі заяви щодо визнання США окупованого Криму російською територією – це витоки інформації в пресу.

"У нас немає офіційно заявленої позиції нікого з перемовників. У нас немає з боку української переговорної команди жодної згоди на це... Всі перемовники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється", – сказав Лещенко.

Він зазначив, що 10 років тому, під час балотування на перший президентський термін, Трамп також обговорював тему Криму. Він казав, що чув про те, що мешканці Криму нібито хочуть бути здебільшого з Росією, а не з Україною.

Також лідер США обіцяв розглянути питання визнання півострова російським і зняття санкцій з РФ.

"Ці заяви лунали ще 10 років тому, але не мали жодного розвитку... Нам треба захищати українські інтереси, а як воно там станеться. Можливо, воно так само [буде], як 10 років тому, без жодного наслідку, без жодного визнання", – підкреслив Лещенко.

За його словами, подібні заяви – це особливість політичної діяльності Трампа. Він висловлює багато різних тез, часом неприйнятних та суперечливих. Але якщо ці тези звучать, це ще не означає, що це станеться, підкреслив Лещенко.