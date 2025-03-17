Сибіга назвав червоні лінії: Україна не визнає окуповані території та не обмежить армію

Глава МЗС наголосив, що не може бути жодних обмежень обороноздатності України та жодних обмежень щодо сили її армії

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна ніколи не визнає окупованих територій, не відмовиться від вступу до Євросоюзу чи НАТО, а також не піде на обмеження для своєї армії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання про потенційні червоні лінії для України на потенційних мирних переговорах.

Сибіга наголосив, що не любить формулювання про червоні лінії.

"Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Перше – це територіальна цілісність і суверенітет України", – сказав він, додавши, що Україна ніколи не визнає окупованих територій.

По-друге, жодна країна, за словами міністра, не має вирішувати, чи вступати Україні до блоків – до ЄС або НАТО.

"Третє — не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей. Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності", – сказав Сибіга.

У цьому ж інтерв'ю Сибіга сказав, що вже є конкретний перелік країн, які готові надіслати війська як елементи майбутньої системи гарантій безпеки, наразі обговорюються деталі.

Також він висловив думку, що ООН і ОБСЄ можуть не взяти участі у моніторингу дотримання перемир'я з огляду на "негативний досвід" України 2014-2022 років.