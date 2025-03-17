Сибіга про участь ООН та ОБСЄ у моніторингу перемир'я: Був негативний досвід, треба обговорювати

Глава МЗС нагадав про "мінські процеси" і зазначив, що Росія і зараз може порушити перемир'я

Андрій Сибіга (Фото: facebook.com/andrij.sybiha)

Організація об'єднаних націй і Організація з безпеки та співробітництва в Європі можуть не взяти участі у моніторингу дотримання перемир'я з огляду на "негативний досвід" України 2014-2022 років. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

"З огляду на наш негативний досвід 2014-2022 років треба ретельно обговорювати можливість і доцільність реалізації такого міжнародного компонента як елемента можливого моніторингу тимчасового перемир'я", – зазначив він.

Сибіга наголосив, що Україні конче необхідно мати "дієвий механізм об'єктивного контролю" за дотриманням перемир'я, оскільки російська сторона може його порушити. На підтвердження своїх слів він нагадав про "гіркий досвід" від "мінського процесу" в межах якого було досягнуто щонайменше 25 перемир'їв, які Росія порушувала.

"[Гіркий досвід] показує, що слід негайно чекати від російської сторони провокацій. Показує, що росіяни не дотримуються своїх домовленостей і їхня практика – одразу порушувати ці перемир'я", – зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що міжнародний компонент має брати участь у моніторингу дотримання перемир'я, щоб об'єктивно фіксувати можливі порушення та провокації з боку Росії. Але без представників України ця місія неможлива.

За його словами, українська сторона вже почала формувати команду, яка вироблятиме модальності й алгоритми забезпечення цього процесу.

Щодо технічного аспекту, то Сибіга виступив за використання безпілотних технологій, які Україна наростила останніми роками.

"Це також предмет для обговорення з нашими європейськими колегами, з американською стороною, і ми зараз також ці консультації проводимо, особисто я також проводжу як міністр, тому що тут ми потребуємо й експертизи, і колективної дипломатичної мудрості", – сказав глава МЗС.

Він укотре наголосив, що йдеться виключно про тимчасове перемир'я на 30 днів, але ніяк не про заморожування повномасштабної війни.