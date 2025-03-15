DW: Європа має намір продовжувати озброювати Україну у разі тимчасового перемир'я

Один із євродипломатів переконаний, що Україну потрібно перетворити на "сталевого дикобраза"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Європейський Союз не планує припиняти постачання військової допомоги Україні у разі 30-денного "режиму тиші" на фронті з Росією. Про це Deutsche Welle 14 березня сказали кілька неназваних дипломатів із різних країн ЄС перед засіданням Євроради із закордонних справ.

"Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я", – сказав один з анонімних дипломатів.

Він зазначив, що Європа домагається того, щоб Україна опинилася в "найсильнішій" позиції на можливих мирних переговорах і могла б відмовитися від "поганої" угоди та обрати найвдаліший момент для діалогу.

Інший євродипломат також заявив, що не можна припиняти озброєння України на момент припинення вогню на фронті. А третій співрозмовник вважає, що країну потрібно зробити "сталевим дикобразом" і не дати Росії "другого шансу" для перегрупування та повторної атаки.

"Ідея у тому, щоб, перебуваючи у сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості та могла продовжувати стримування у разі відновлення військових дій", – висловився четвертий дипломат.