DW: Европа намерена продолжать вооружать Украину в случае временного перемирия

Один из евродипломатов убежден, что Украину нужно превратить в "стального дикобраза"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Европейский Союз не планирует прекращать поставки военной помощи Украине в случае 30-дневного "режима тишины" на фронте с Россией. Об этом Deutsche Welle 14 марта сказали несколько неназванных дипломатов из разных стран ЕС перед заседанием Евросовета по иностранным делам.

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"Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", – сказал один из анонимных дипломатов.

Он отметил, что Европа добивается того, чтобы Украины оказалась в "наиболее сильной" позиции на возможных мирных переговорах и могла бы отказаться от "плохой" сделки и выбрать наиболее подходящий момент для диалога.

Другой евродипломат также заявил, что нельзя прекращать вооружение Украины в момент прекращения огня на фронте. А третий собеседник считает, что страну нужно сделать "стальным дикобразом" и не дать России "второго шанса" для перегруппировки и повторной атаки.

"Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", – высказался четвертый дипломат.