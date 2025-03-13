Финляндия объявила о пакете помощи на 200 млн евро Украине и заключила оборонный договор

В Финляндии отмечают, что могут перенять опыт ведения войны у Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен (Фото: x.com/DefenceFinland)

Украина и Финляндия 13 марта подписали меморандум о взаимопонимании в оборонном сотрудничестве. Кроме того, страна выделяет Киеву новый пакет помощи на 200 млн евро, сказано в документе, который опубликован на сайте Минобороны Финляндии.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

На встрече с министром обороны Рустемом Умеров Финляндия объявила о 28-м пакете военной помощи на сумму около 200 млн евро. Его наполнение не станут раскрывать, министр обороны Финляндии Антти Хаккянен лишь сообщил, что будут переданы, среди прочего, артиллерийские боеприпасы.

Цель документа – углубление взаимного оборонного сотрудничества. Это предусматривает обмен данными между странами, производство боеприпасов и совместные оборонные проекты.

Хаккянен отметил, что страна является одним из крупнейших партнеров, которые с начала полномасштабной войны оказывают помощь Киеву.

"Мы находимся на той же европейской стороне, что и Украина, и разделяем те же взгляды на российскую угрозу, в том числе в свете нашего исторического опыта. Финляндия также намерена продолжать оказывать поддержку Украине", – сказал он.

По словам финского министра, страна хочет и дальше расширять и углублять сотрудничество с Украиной "на благо обеих стран" и перенимать военный опыт.

"Три года войны с Россией сделали Вооруженные Силы Украины одними из сильнейших в Европе. В то же время страна накопила большой опыт защиты от России. Поэтому очевидно, что при разработке собственной обороны мы должны внимательно прислушиваться к урокам Украины и использовать ее опыт", – подчеркнул Хаккянен.

10 марта у Трампа заверили, что не будут давать военную помощь россиянам.

12 марта министр обороны Франции заявил, что гарантии безопасности для Украины хотят дать 15 стран.

В тот же день CNN сообщало, что в США подтвердили возобновление поставок оружия и обмен разведданными с Украиной.