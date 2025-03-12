CNN: В США подтвердили возобновление поставок оружия и обмен разведданными с Украиной

Работа HIMARS (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

После встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом полностью возобновился, и американское оружие снова поступает в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы к реактивной системе HIMARS снова отправляются в Украину, заявил собеседник.

Он добавил, что речь идет о пакетах оружия, одобренных администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

Поставки были приостановлены после ссоры в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом с одной стороны и украинским лидером Владимиром Зеленским – с другой.

Часть этого оружия хранилась в Польше до того, как оно попало в Украину. Варшава также подтвердила размораживание помощи от США.

Кроме того, возобновили работу американские подрядчики, которые находятся в Украине для оказания помощи в обслуживании, обучении и поддержке более сложных систем вооружения, добавил чиновник. Неизвестно, были ли они вынуждены покинуть страну в рамках паузы в помощи или остались в Украине.