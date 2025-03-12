CNN: В США подтвердили возобновление поставок оружия и обмен разведданными с Украиной
После встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом полностью возобновился, и американское оружие снова поступает в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного в этом вопросе.
Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы к реактивной системе HIMARS снова отправляются в Украину, заявил собеседник.
Он добавил, что речь идет о пакетах оружия, одобренных администрацией 46-го президента США Джо Байдена.
Поставки были приостановлены после ссоры в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом с одной стороны и украинским лидером Владимиром Зеленским – с другой.
Часть этого оружия хранилась в Польше до того, как оно попало в Украину. Варшава также подтвердила размораживание помощи от США.
Кроме того, возобновили работу американские подрядчики, которые находятся в Украине для оказания помощи в обслуживании, обучении и поддержке более сложных систем вооружения, добавил чиновник. Неизвестно, были ли они вынуждены покинуть страну в рамках паузы в помощи или остались в Украине.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- 5 марта директор ЦРУ Рэтклифф официально сообщил об остановке передачи Украине разведывательных данных США.
- 6 марта Келлог заявил, что Украине хватит вооружения, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов.