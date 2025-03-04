Трамп остановил всю военную помощь Украине – американские медиа

Собеседники американских журналистов говорят, что отгрузка всей военной техники для ВСУ пока на паузе, но все может измениться

Дональд Трамп (Фото: EPА)

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщают Bloomberg, The Wall Street Journal и CNN.

По словам официального представителя Белого дома, общавшегося с WSJ, США приостановят всю военную помощь Киеву, пока Трамп не определит, что Зеленский "добросовестно прилагает усилия для мирных переговоров с Россией".

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению [конфликта]", – сказано в заявлении представителя Белого дома, пишут WSJ и CNN.

То же самое для Bloomberg сказал неназванный чиновник Минобороны США.

Собеседник CNN сказал, что пауза будет касаться всей военной техники, еще не находящейся в Украине.

Пока неизвестно, при каких условиях США восстановят черпаемую из американских запасов военную помощь, и будет ли она происходить такими же темпами. Хотя нет четкого понимания, чего Вашингтон хочет от Киева, это решение было самым демонстративным отворотом США от главного союзника Украины, отмечает WSJ.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что все главные советники Трампа по национальной безопасности согласились с решением временно приостановить помощь после нескольких встреч по этому вопросу.

"Трамп, взбешенный комментариями Зеленского о том, что, по его мнению, до конца войны еще далеко, ощутил потребность показать, что он серьезно настроен на то, чтобы привлечь Украину к мирному столу", – пишет WSJ.

Один из представителей администрации сказал, что украинцы якобы не считали американцев серьезными в этом вопросе, и Штатам нужно было это продемонстрировать.

В то же время один из чиновников сказал, что пока неясно, достаточно ли для возобновления военной помощи подписания Зеленским соглашения о редких минералах, к которому стремится администрация Трампа.

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