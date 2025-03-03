Трамп обвинил Европу: Потратили на российскую нефть и газ больше, чем на защиту Украины
Президент США Дональд Трамп подверг критике Европу, заявив, что она потратила на закупку нефти и газа из России больше денег, чем на защиту Украины. Такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"Европа потратила больше денег, покупая российскую нефть и газ, чем они потратили на защиту Украины – ЗНАЧНО!", – написал он.
По данным организации Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 г. страны-члены ЕС заплатили 205,7 млрд евро за российские энергоносители. В то же время, специалисты фиксируют сокращение таких закупок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Европа и партнеры потратили $100 млрд на помощь Украине, в такую же сумму он оценил поддержку от Штатов.
- По результатам саммита в Лондоне британский премьер Стармер заявил, что его страна и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.
- Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина и европейские партнеры сформируют свои общие позиции в вопросе завершения российско-украинской войны и представят их США.
- Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц заявил, что США приветствует активизацию действий по поддержке Украины со стороны лидеров Великобритании и Франции.