Трамп обвинил Европу: Потратили на российскую нефть и газ больше, чем на защиту Украины

С февраля ЕС заплатил 205,7 млрд евро за энергоносители из РФ

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп подверг критике Европу, заявив, что она потратила на закупку нефти и газа из России больше денег, чем на защиту Украины. Такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

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"Европа потратила больше денег, покупая российскую нефть и газ, чем они потратили на защиту Украины – ЗНАЧНО!", – написал он.

По данным организации Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 г. страны-члены ЕС заплатили 205,7 млрд евро за российские энергоносители. В то же время, специалисты фиксируют сокращение таких закупок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Европа и партнеры потратили $100 млрд на помощь Украине, в такую же сумму он оценил поддержку от Штатов.

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