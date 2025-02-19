Украина своими силами покрывает 30% расходов на вооружение армии – Зеленский

Президент США Трамп заявил, что Зеленский "не знает, где половина денег, которые выделили Украине США"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина своими силами возмещает 30% расходов на вооружение армии. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Накануне президент США Дональд Трамп утверждал, что Зеленский "не знает, где половина денег, которые выделили Украине США". Кроме того, он заявил, заявил, что хочет от Украины "эквивалент полезных ископаемых на сумму $500 млрд".

"Нужно разобраться с этой помощью. У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно", – сказал он.

По словам Зеленского, война обошлась Украине в $320 млрд, из которых $120 млрд – от украинских налогоплательщиков, а 200 млрд – от США и Европы.

"Мы говорим об оружии. Это стоимость пакета оружия – $320 млрд. Всего Соединенные Штаты сегодня дали нам $67 млрд, это оружие. Еще $31 млрд – это финансовая помощь в бюджет, еще были гуманитарные программы <...> Мы безусловно благодарны за все эти гуманитарные программы, но нельзя начислять $500 млрд и верните нам $500 млрд минералами или еще чем-то. Это не серьезный разговор", – подчеркнул он.