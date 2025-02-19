Зеленский: Команда Трампа выводит из изоляции Путина, чему русские очень радуются

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты помогли России выйти из международной изоляции. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 19 февраля, передает корреспондент LIGA.net.

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"Безусловно, мы благодарны за помощь. Но я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это положительно на Украину не влияет. Они выводят из изоляции Путина. Чему Путин и русские очень радуются. С ними обращаются уже я с жертвами. Это что-то новое", — сказал он.

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