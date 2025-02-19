Зеленский: Команда Трампа выводит из изоляции Путина, чему русские очень радуются
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты помогли России выйти из международной изоляции. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 19 февраля, передает корреспондент LIGA.net.
"Безусловно, мы благодарны за помощь. Но я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это положительно на Украину не влияет. Они выводят из изоляции Путина. Чему Путин и русские очень радуются. С ними обращаются уже я с жертвами. Это что-то новое", — сказал он.
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