Саудовская Аравия готова провести встречу Трампа и Путина

Эр-Рияд "высоко оценивает" состоявшийся между Трампом и Путиным телефонный разговор, заявили в МИД Саудовской Аравии

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Саудовская Аравия подтвердила готовность провести на своей территории встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter).

В сообщении говорится, что Эр-Рияд "высоко оценивает" телефонный разговор, состоявшийся между Трампом и Путиным в среду, 12 февраля, а также объявление возможности проведения встречи.

"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Украиной и Россией", – отмечается в сообщении.

"В последние три года Королевство продолжало эти усилия, которые включали проведение многочисленных встреч по этому вопросу", – напомнили в МИД Саудовской Аравии.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.