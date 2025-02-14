Саудовская Аравия готова провести встречу Трампа и Путина
Саудовская Аравия подтвердила готовность провести на своей территории встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter).
В сообщении говорится, что Эр-Рияд "высоко оценивает" телефонный разговор, состоявшийся между Трампом и Путиным в среду, 12 февраля, а также объявление возможности проведения встречи.
"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Украиной и Россией", – отмечается в сообщении.
"В последние три года Королевство продолжало эти усилия, которые включали проведение многочисленных встреч по этому вопросу", – напомнили в МИД Саудовской Аравии.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.