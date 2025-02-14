Саудівська Аравія готова провести зустріч Трампа і Путіна

Ер-Ріяд "високо оцінює" телефонну розмову, яка відбулася між Трампом та Путіним, заявили в МЗС Саудівської Аравії

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Саудівська Аравія підтвердила готовність провести на своїй території зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, опублікованій у соціальній мережі X (колишній Twitter).

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У повідомленні йдеться, що Ер-Ріяд "високо оцінює" телефонну розмову, яка відбулася між Трампом та Путіним у середу, 12 лютого, а також оголошення про можливість проведення зустрічі.

"Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля для досягнення міцного миру між Україною та Росією", – зазначається у повідомленні.

"Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля, які включали проведення численних зустрічей із цього питання", – нагадали в МЗС Саудівської Аравії.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.