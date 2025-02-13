WSJ: Китай пропонував організувати зустріч Трампа і Путіна без участі Зеленського

США та Європа цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв’язків між Пекіном і Москвою, пише газета

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Китай через посередників надсилав пропозиції президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу про готовність провести його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета The World Street Journal із посиланням на неназваних посадовців у Пекіні й Вашингтоні, обізнаних з цим питанням.

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Китайські офіційні особи останніми тижнями через посередників направили команді Трампа пропозицію провести саміт між ним і Путіним, а також сприяти миротворчим зусиллям.

Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв’язків між Пекіном і Москвою.

Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американсько-російського саміту без участі президента Володимира Зеленського, стверджують співрозмовники.

Перспектива США вести переговори про майбутнє України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучати Київ до будь-яких переговорів щодо країни.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримував він пропозицію від Китаю, але все ж відхилив її.

"Взагалі нежиттєздатна", – сказав у коментарі WSJ неназваний представник Білого дому.

Відповідаючи на запитання про цю пропозицію, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що не знає про це, додавши водночас: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання".

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.