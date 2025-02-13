WSJ: Китай пропонував організувати зустріч Трампа і Путіна без участі Зеленського
Китай через посередників надсилав пропозиції президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу про готовність провести його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета The World Street Journal із посиланням на неназваних посадовців у Пекіні й Вашингтоні, обізнаних з цим питанням.
Китайські офіційні особи останніми тижнями через посередників направили команді Трампа пропозицію провести саміт між ним і Путіним, а також сприяти миротворчим зусиллям.
Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв’язків між Пекіном і Москвою.
Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американсько-російського саміту без участі президента Володимира Зеленського, стверджують співрозмовники.
Перспектива США вести переговори про майбутнє України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучати Київ до будь-яких переговорів щодо країни.
Білий дім відмовився підтвердити, чи отримував він пропозицію від Китаю, але все ж відхилив її.
"Взагалі нежиттєздатна", – сказав у коментарі WSJ неназваний представник Білого дому.
Відповідаючи на запитання про цю пропозицію, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що не знає про це, додавши водночас: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання".
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.