WSJ: Китай предлагал организовать встречу Трампа и Путина без участия Зеленского
Китай через посредников направлял предложения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о готовности провести его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The World Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц в Пекине и Вашингтоне, осведомленных в этом вопросе.
Китайские официальные лица в последние недели через посредников направили команде Трампа предложение провести саммит между ним и Путиным, а также содействовать миротворческим усилиям.
Однако в США и Европе это предложение было принято скептически, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой.
Предложение Китая, в частности, предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Владимира Зеленского, утверждают собеседники.
Перспектива США вести переговоры о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлекать Киев к любым переговорам по стране.
Белый дом отказался подтвердить, получал ли он предложение от Китая, но все же отклонил его.
"Вообще нежизнеспособное", — сказал в комментарии WSJ неназванный представитель Белого дома.
Отвечая на вопрос об этом предложении, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что не знает об этом, и добавил: "Мы надеемся, что стороны будут работать для деэскалации и стремиться к политическому урегулированию".
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.