WSJ: Китай предлагал организовать встречу Трампа и Путина без участия Зеленского

США и Европа это предложение восприняли скептически, учитывая глубокую обеспокоенность все более тесными связями между Пекином и Москвой, пишет газета

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Китай через посредников направлял предложения президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о готовности провести его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The World Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц в Пекине и Вашингтоне, осведомленных в этом вопросе.

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Китайские официальные лица в последние недели через посредников направили команде Трампа предложение провести саммит между ним и Путиным, а также содействовать миротворческим усилиям.

Однако в США и Европе это предложение было принято скептически, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Предложение Китая, в частности, предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Владимира Зеленского, утверждают собеседники.

Перспектива США вести переговоры о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлекать Киев к любым переговорам по стране.

Белый дом отказался подтвердить, получал ли он предложение от Китая, но все же отклонил его.

"Вообще нежизнеспособное", — сказал в комментарии WSJ неназванный представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос об этом предложении, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что не знает об этом, и добавил: "Мы надеемся, что стороны будут работать для деэскалации и стремиться к политическому урегулированию".

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.