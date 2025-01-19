WSJ: Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации
Новоизбранный президент США Дональд Трамп сказал советникам, что вскоре после вступления в должность хотел бы посетить Китай, чтобы углубить личные связи с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне угроз введения высоких пошлин на импорт из КНР. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников.
Трамп посетил Пекин в 2017 году, спустя почти год после вступления в должность 45-го президента США. Помощники предупредили, что решение о повторной поездке пока не принято. Один из собеседников, знакомый с обсуждениями, сказал, что Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней пребывания в должности.
Переходная команда Трампа не ответила на запрос WSJ о комментариях.
Люди, близкие к процессу принятия решений в Пекине, рассказали, что Трамп и Си через своих представителей обсуждали личную встречу, причем один из вариантов – приглашение китайского лидера в США. Непонятно, поднимал ли Трамп вопрос о визите в Китай во время недавнего телефонного разговора с Си.
- 12 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.
- 13 декабря CBS News писало, что лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа.
- 6 января 2025 года Трамп заявил, что он и лидер Китая общались через представителей. А 17 января стало известно, что они провели телефонный разговор.