CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе

Сообщается, что пока неизвестно, приняла ли китайская сторона приглашение

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Новоизбранные президент США Дональд Трамп пригласил главу Китая Си Цзиньпина на инаугурацию в январе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на многочисленных собеседников.

Сообщается, что приглашение поступило еще в начале ноября, вскоре после выборов 5 ноября. Но пока не ясно, было ли оно принято китайской стороной.

Как сообщает Reuters, ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что у него "очень хоошие отношения" с главой Китай и они общались "буквально на прошлой неделе".

Отмечается, что визит Си Цзиньпина в США стал бы беспрецедентным случаем присутствия главного геополитического соперника Америки на инаугурации.

В среду, 11 декабря, посол Китая в США Се Фэн зачитал письмо Си Цзиньпина на торжественном собрании Американо-китайского делового совета в Вашингтоне. В нем было сказано, что Пекин готов поддерживать связь с США.

"Мы должны выбрать диалог вместо конфронтации и взаимовыгодное сотрудничество вместо игр с нулевой суммой", — сказал Си в письме, передает Reuters.