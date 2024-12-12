CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в январе
Новоизбранные президент США Дональд Трамп пригласил главу Китая Си Цзиньпина на инаугурацию в январе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на многочисленных собеседников.
Сообщается, что приглашение поступило еще в начале ноября, вскоре после выборов 5 ноября. Но пока не ясно, было ли оно принято китайской стороной.
Как сообщает Reuters, ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что у него "очень хоошие отношения" с главой Китай и они общались "буквально на прошлой неделе".
Отмечается, что визит Си Цзиньпина в США стал бы беспрецедентным случаем присутствия главного геополитического соперника Америки на инаугурации.
В среду, 11 декабря, посол Китая в США Се Фэн зачитал письмо Си Цзиньпина на торжественном собрании Американо-китайского делового совета в Вашингтоне. В нем было сказано, что Пекин готов поддерживать связь с США.
"Мы должны выбрать диалог вместо конфронтации и взаимовыгодное сотрудничество вместо игр с нулевой суммой", — сказал Си в письме, передает Reuters.
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