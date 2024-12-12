CBS News: Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію у січні

Повідомляється, що поки невідомо, чи прийняла китайська сторона запрошення

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Новообраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на інавгурацію в січні. Про це повідомляє CBS News із посиланням на численних співрозмовників.

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Повідомляється, що запрошення надійшло ще на початку листопада незабаром після виборів 5 листопада. Але поки що не ясно, чи було воно прийнято китайською стороною.

Як повідомляє Reuters, раніше Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News, що у нього "дуже хороші відносини" з главою Китай і вони спілкувалися "буквально минулого тижня".

Наголошується, що візит Сі Цзіньпіна до США став би безпрецедентним випадком присутності головного геополітичного суперника Америки на інавгурації.

У середу, 11 грудня, посол Китаю в США Се Фен зачитав листа Сі Цзіньпіна на урочистих зборах Американо-китайської ділової ради у Вашингтоні. У ньому було сказано, що Пекін готовий підтримувати зв'язок із США.

"Ми маємо обрати діалог замість конфронтації та взаємовигідну співпрацю замість ігор з нульовою сумою", – сказав Сі у листі, передає Reuters.