Байден розробив для Трампа план дій з безпеки щодо Китаю, Ірану, КНДР і Росії – АР

Документ почали розробляти влітку, наразі він готовий та містить чотири безпекові пункти

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден підписав новий меморандум з національної безпеки, який стане орієнтиром для адміністрації Дональда Трампа в її роботі над протидією тіснішій співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що розробка цих рекомендацій почалася ще влітку. За словами двох високопосадовців адміністрації Байдена, документ має допомогти новій адміністрації з перших днів визначитися з підходом до загроз, які створює зміцнення відносин між найбільшими супротивниками США.

Меморандум засекречено через конфіденційний характер деяких висновків, тому його зміст не буде публічним, зазначили американські чиновники на умовах анонімності.

Документ містить чотири основні рекомендації:

→ покращити координацію між відомствами уряду США;

→ прискорити обмін даними з союзниками щодо чотирьох ключових супротивників;

→ ефективніше використовувати санкції та інші економічні інструменти;

→ підготуватися до одночасного реагування на кілька криз.

Посадовці також повідомили, що через ізоляцію Росія звернулася до Ірану за безпілотниками та ракетами, до Північної Кореї — за артилерією, ракетами та військовими для війни проти України. Китай, своєю чергою, забезпечує Москву товарами подвійного призначення, які підтримують її військово-промисловий комплекс.

Попри різні підходи Байдена й Трампа, їхні адміністрації намагаються узгоджувати дії у сфері національної безпеки під час перехідного періоду, зазначає видання.