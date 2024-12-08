Трамп закликав "негайно" припинити вогонь в Україні й почати переговори
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні й початку переговорів. Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.
Трамп у своїй публікації стверджує, що диктатор Сирії Башар Асад втік з країни. А РФ, на чолі з диктатором Володимиром Путіним, більше не зацікавлена в тому, щоб його захищати, адже вона втратила інтерес до Сирії через війну в Україні.
"Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", – написав Трамп.
За його словами, Росія та Іран зараз знаходяться в ослабленому стані. РФ – через Україну та погіршення стану економіку, а Іран – через Ізраїль та його бойові успіхи.
Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і "припинити божевілля". Він також заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних".
"Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти", – резюмував Трамп.
- 7 грудня Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом у Парижі.
- Згодом стало відомо, що зустріч у Єлисейському палаці тривала близько 35 хвилин. Світові лідери прибули до Парижа, щоб взяти участь у церемонії відкриття собору Нотр-Дам-де-Парі після п'ятирічної реставрації.
- Зеленський розповів, що під час зустрічі говорили про "наших людей", ситуацію на полі бою та справедливий мир для України".