Трамп закликав "негайно" припинити вогонь в Україні й почати переговори

Дональд Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і "припинити божевілля"

Дональд Трамп (Фото: Thibault Camus/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні й початку переговорів. Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.

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Трамп у своїй публікації стверджує, що диктатор Сирії Башар Асад втік з країни. А РФ, на чолі з диктатором Володимиром Путіним, більше не зацікавлена в тому, щоб його захищати, адже вона втратила інтерес до Сирії через війну в Україні.

"Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", – написав Трамп.

За його словами, Росія та Іран зараз знаходяться в ослабленому стані. РФ – через Україну та погіршення стану економіку, а Іран – через Ізраїль та його бойові успіхи.

Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і "припинити божевілля". Він також заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних".

"Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти", – резюмував Трамп.