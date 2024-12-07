Трамп: Схоже, Росія нездатна зупинити опозицію в Сирії, вона втратила 600 000 солдатів в Україні

Новообраний президент США припустив, що тепер росіянам, як, можливо, і диктатору Асаду, доведеться піти з Сирії

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Росія нездатна зупинити наступ сирійської опозиції, й підтвердив, що РФ втратила 600 000 солдатів у війні проти України. Про це він написав у своїй соцмережі Truth.

За його словами, бійці опозиції у Сирії здійснили "безпрецедентний крок", повністю взяли під контроль "численні міста" під час добре скоординованого наступу й зараз перебувають на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити "дуже великий крок до повалення Асаду".

"Росія, оскільки вона настільки зв'язана в Україні й з втратами там у понад 600 000 солдатів, здається, нездатна зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вони [росіяни] захищали роками", – зазначив Трамп.

Він традиційно звинуватив свого попередника-демократа Барака Обаму, що той відмовився виконати своє зобов'язання щодо Сирії, та "почалося пекло, коли у справу втрутилася Росія".

Політик припустив, що тепер росіянам, як, можливо, і диктатору Башару Асаду, доведеться піти з Сирії, й "це насправді може бути найкраще, що може з ними трапитися".

"У Сирії ніколи не було особливої ​​вигоди для Росії, окрім того, щоб змусити Обаму виглядати справді дурним", – заявив республіканець.

Він наголосив, що Сирія не друг Штатів і його країні не слід втручатися у конфлікт у близькосхідній державі.

Станом на 7 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Росія втратила близько 751 910 військових убитими та пораненими.

На тлі успішного наступу сирійської опозиції NYT з посиланням на джерела заявила про втечу іранських військових та дипломатів з країни.