МЗС відреагувало на звинувачення Росії у причетності України до загострення ситуації в Сирії
Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Міністерство закордонних справ відкинуло безпідставні звинувачення Росії на адресу України у нібито причетності до загострення безпекової ситуації в Сирії. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

У ній зазначається, що Україна, на відміну від Росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія разом з Іраном несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії.

У МЗС стверджують, що саме злочини режиму диктатора Башара Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог всередині країни поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави.

Напередодні постійний представник Росії при Організації об’єднаних націй Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради Безпеки заявив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито готує та озброює сирійських повстанців, які воюють проти Асада.

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