МЗС відреагувало на звинувачення Росії у причетності України до загострення ситуації в Сирії

Україна, на відміну від Росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, зазначили в МЗС

Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Міністерство закордонних справ відкинуло безпідставні звинувачення Росії на адресу України у нібито причетності до загострення безпекової ситуації в Сирії. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

У ній зазначається, що Україна, на відміну від Росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія разом з Іраном несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії.

У МЗС стверджують, що саме злочини режиму диктатора Башара Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог всередині країни поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави.

Напередодні постійний представник Росії при Організації об’єднаних націй Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради Безпеки заявив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито готує та озброює сирійських повстанців, які воюють проти Асада.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і далі наступає на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії.

Того самого дня у МЗС заявили, що основну відповідальність за загострення ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.