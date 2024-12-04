МИД отреагировал на обвинения России в причастности Украины к обострению ситуации в Сирии

Украина, в отличие от России, безоговорочно соблюдает нормы международного права, отметили в МИД

Сирия (Иллюстративное фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Министерство иностранных дел отвергло безосновательные обвинения России в адрес Украины в якобы причастности к обострению ситуации в Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В нем отмечается, что Украина, в отличие от России, безоговорочно соблюдает нормы международного права, принципы незыблемости суверенитета и территориальной целостности других стран.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия вместе с Ираном несут основную ответственность за устойчивую тенденцию ухудшения ситуации в Сирии.

В МИД утверждают, что именно преступления режима диктатора Башара Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства.

Накануне постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время выступления на заседании Совбеза заявил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы готовит и вооружает воюющих против Асада сирийских повстанцев.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и дальше наступает на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.

В тот же день в МИД заявили, что основную ответственность за обострение ситуации в Сирии несут Россия и Иран.