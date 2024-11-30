Накануне стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город.

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Военные пророссийского режима Башара Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии, передает агентство Reuters.

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Вооруженные силы режима утверждают, что отход являлся частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для контратаки.

Также военные заявили, что за последние несколько дней в упорных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.

Накануне, 27 ноября, сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы диктатора Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и продолжает наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

Режим Асада известен репрессиями, коррупцией и контролем через полицейское государство, применяющее насилие против оппозиции. Гражданская война, продолжающаяся с 2011 года, привела к массовым нарушениям прав человека, включая применение химического оружия.

Большинство населения Сирии живет за чертой бедности из-за экономического кризиса, усиленного санкциями и коррупцией. Протесты продолжаются даже в зонах, контролируемых режимом, из-за недовольства высокими ценами и безработицей. Несмотря на это, Асад удерживает власть благодаря поддержке России и Ирана.