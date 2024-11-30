"Для контратаки". Войска пророссийского Асада признали уход из Алеппо
Военные пророссийского режима Башара Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии, передает агентство Reuters.
Вооруженные силы режима утверждают, что отход являлся частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для контратаки.
Также военные заявили, что за последние несколько дней в упорных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.
Накануне, 27 ноября, сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы диктатора Асада в западной части провинции Алеппо.
Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и продолжает наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.
- Алеппо – город на северо-западе Сирии. В 2016 году Россия, поддерживая правительство сирийского диктатора Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти атаки привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.
- Режим Асада известен репрессиями, коррупцией и контролем через полицейское государство, применяющее насилие против оппозиции. Гражданская война, продолжающаяся с 2011 года, привела к массовым нарушениям прав человека, включая применение химического оружия.
- Большинство населения Сирии живет за чертой бедности из-за экономического кризиса, усиленного санкциями и коррупцией. Протесты продолжаются даже в зонах, контролируемых режимом, из-за недовольства высокими ценами и безработицей. Несмотря на это, Асад удерживает власть благодаря поддержке России и Ирана.