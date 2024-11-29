Сирийские повстанцы впервые с 2016 года зашли в Алеппо, продвигаясь в центр города

Повстанцы захватили более 50 поселений и продолжают наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо

Алеппо (Фото: ЕРА / BILAL AL MAHMOUD)

Сирийские повстанцы ворвались в Алеппо, они взорвали два заминированных автомобиля на западных окрестностях города и вступили в бой с правительственными войсками. Это стало первым серьезным наступлением оппозиционных сил на Алеппо с 2016 года, когда они были вытеснены из города войсками диктатора Башара Асада при поддержке России, Ирана и союзных группировок, пишет Associated Press.

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Повстанцы захватили более 50 поселений и продолжают наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

Это нападение стало первым с 2016 года, когда оппозиционные силы были вытеснены из восточных районов Алеппо после военной операции, поддержанной правительственными войсками Сирии, а также Россией, Ираном и союзными группировками.

По словам очевидцев, обстрелы заставили жителей покинуть районы на западе города.

Сирийский центр по правам человека подтвердил подрыв двух автомобилей 29 ноября. Один из командиров повстанцев в своем обращении через социальные сети призвал жителей Алеппо сотрудничать с наступательными силами.

Воздушные силы России и режима Асада тем временем начали наносить авиаудары по городам, которые контролируют силы оппозиции, пишет Levant24. В частности, речь идет о населенных пунктах Идлиб, Дана и Сармада.

Алеппо стал центром боев между правительственными войсками и оппозицией с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Затем в конфликт вмешались Россия и Иран, поддерживая режим Асада, а также Турция, поддержавшая оппозиционные группировки в Идлибе. В 2020 году с участием России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня.

СПРАВКА Режим Башара Асада известен репрессиями, коррупцией и контролем через полицейское государство, применяющее насилие против оппозиции. Гражданская война, продолжающаяся с 2011 года, привела к массовым нарушениям прав человека, в том числе применению химического оружия. Большинство населения Сирии живет за чертой бедности из-за экономического кризиса, усиленного санкциями и коррупцией. Протесты продолжаются даже в зонах, контролируемых режимом, из-за недовольства высокими ценами и безработицей. Несмотря на это, Асад удерживает власть благодаря поддержке России и Ирана. Режим Башара Асада известен репрессиями, коррупцией и контролем через полицейское государство, применяющее насилие против оппозиции. Гражданская война, продолжающаяся с 2011 года, привела к массовым нарушениям прав человека, в том числе применению химического оружия. Большинство населения Сирии живет за чертой бедности из-за экономического кризиса, усиленного санкциями и коррупцией. Протесты продолжаются даже в зонах, контролируемых режимом, из-за недовольства высокими ценами и безработицей. Несмотря на это, Асад удерживает власть благодаря поддержке России и Ирана.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо.