Сирийские повстанцы впервые с 2016 года зашли в Алеппо, продвигаясь в центр города
Сирийские повстанцы ворвались в Алеппо, они взорвали два заминированных автомобиля на западных окрестностях города и вступили в бой с правительственными войсками. Это стало первым серьезным наступлением оппозиционных сил на Алеппо с 2016 года, когда они были вытеснены из города войсками диктатора Башара Асада при поддержке России, Ирана и союзных группировок, пишет Associated Press.
Повстанцы захватили более 50 поселений и продолжают наступление на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.
Это нападение стало первым с 2016 года, когда оппозиционные силы были вытеснены из восточных районов Алеппо после военной операции, поддержанной правительственными войсками Сирии, а также Россией, Ираном и союзными группировками.
По словам очевидцев, обстрелы заставили жителей покинуть районы на западе города.
Сирийский центр по правам человека подтвердил подрыв двух автомобилей 29 ноября. Один из командиров повстанцев в своем обращении через социальные сети призвал жителей Алеппо сотрудничать с наступательными силами.
Воздушные силы России и режима Асада тем временем начали наносить авиаудары по городам, которые контролируют силы оппозиции, пишет Levant24. В частности, речь идет о населенных пунктах Идлиб, Дана и Сармада.
CMO forces enter Aleppo city.pic.twitter.com/KoXn5HGqBR— Levant24 (@Levant_24_) November 29, 2024
Алеппо стал центром боев между правительственными войсками и оппозицией с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Затем в конфликт вмешались Россия и Иран, поддерживая режим Асада, а также Турция, поддержавшая оппозиционные группировки в Идлибе. В 2020 году с участием России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня.
- 27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо.