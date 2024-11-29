Сирійські повстанці вперше з 2016 року зайшли в Алеппо, просуваючись у центр міста

Алеппо (Фото: ЕРА / BILAL AL MAHMOUD)

Сирійські повстанці увірвалися в Алеппо, вони підірвали два заміновані автомобілі на західних околицях міста та вступили в бій з урядовими військами. Це стало першим серйозним наступом опозиційних сил на Алеппо з 2016 року, коли вони були витіснені з міста військами диктатора Башара Асада за підтримки Росії, Ірану та союзних угруповань​, пише Associated Press.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Повстанці захопили понад 50 сіл і продовжують наступ на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

Цей напад став першим з 2016 року, коли опозиційні сили були витіснені зі східних районів Алеппо після військової операції, підтриманої урядовими військами Сирії, а також Росією, Іраном та союзними угрупованнями.

За словами очевидців, обстріли змусили жителів залишити райони на заході міста.

Сирійський центр з прав людини підтвердила підрив двох автомобілів 29 листопада. Один із командирів повстанців у своєму зверненні через соціальні мережі закликав мешканців Алеппо співпрацювати з наступальними силами.

Повітряні сили Росії та режиму Асада тим часом почали завдавати авіаударів по містах, які контролюють сили опозиції, пише Levant24. Зокрема, йдеться про населені пункти Ідліб, Дана та Сармада.

CMO forces enter Aleppo city. pic.twitter.com/KoXn5HGqBR — Levant24 (@Levant_24_) November 29, 2024

Алеппо став центром боїв між урядовими військами та опозицією з початку громадянської війни в Сирії у 2011 році. Згодом у конфлікт втрутилися Росія й Іран, підтримуючи режим Асада, а також Туреччина, що підтримала опозиційні угруповання в Ідлібі. У 2020 році за участю Росії й Туреччини було укладено угоду про припинення вогню.

ДОВІДКА Режим Башара Асада відомий репресіями, корупцією та контролем через поліцейську державу, що застосовує насильство проти опозиції. Громадянська війна, що триває з 2011 року, призвела до масових порушень прав людини, включно із застосуванням хімічної зброї. Більшість населення Сирії живе за межею бідності через економічну кризу, посилену санкціями та корупцією. Протести тривають навіть у зонах, контрольованих режимом, через невдоволення високими цінами та безробіттям. Попри це, Асад утримує владу завдяки підтримці Росії та Ірану​. Режим Башара Асада відомий репресіями, корупцією та контролем через поліцейську державу, що застосовує насильство проти опозиції. Громадянська війна, що триває з 2011 року, призвела до масових порушень прав людини, включно із застосуванням хімічної зброї. Більшість населення Сирії живе за межею бідності через економічну кризу, посилену санкціями та корупцією. Протести тривають навіть у зонах, контрольованих режимом, через невдоволення високими цінами та безробіттям. Попри це, Асад утримує владу завдяки підтримці Росії та Ірану​.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Башара Асада в західній частині провінції Алеппо.