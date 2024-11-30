Напередодні стало відомо, що повстанці вперше з 2016 увійшли до міста

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Військові проросійського режиму Башара Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії, передає агенція Reuters.

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Збройні сили режиму стверджують, що відхід був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для контратаки.

Також військові заявили, що за останні декілька днів у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки солдатів.

Напередодні, 27 листопада, сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили диктатора Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада, стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і продовжує наступ на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо

Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

Режим Асада відомий репресіями, корупцією та контролем через поліцейську державу, що застосовує насильство проти опозиції. Громадянська війна, що триває з 2011 року, призвела до масових порушень прав людини, включно із застосуванням хімічної зброї.

Більшість населення Сирії живе за межею бідності через економічну кризу, посилену санкціями та корупцією. Протести тривають навіть у зонах, контрольованих режимом, через невдоволення високими цінами та безробіттям. Попри це, Асад утримує владу завдяки підтримці Росії та Ірану .