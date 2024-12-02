ГУР: Россияне бегут из Дамаска и оставили несколько баз в Сирии
Россияне стали бежать из столицы Сирии Дамаска, ситуация для них в этой стране ухудшается, сообщило Главное управление разведки.
По данным ведомства, оппозиционные режиму Башара Асада силы активно продвигаются на юг Сирии, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
ГУР отмечает: военный контингент РФ сбежал из Хамы и эвакуировался в базу Хмеймим, а глава местного координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.
В подконтрольном режиму столицы Сирии Дамаске начались первые вооруженные беспорядки – и российские военные и дипломаты "аврально и срочно" начали покидать город, заявила разведка.
К тому же, добавляет ведомство, россияне скрылись и с военной базы в городе Хан-Шейхун и оставили там "значительный арсенал вооружений и техники".
А уже 1 декабря самолеты РФ нанесли авиадуаров в районах города – вероятной целью атаки ГУР называет уничтожение российской военной техники, я перешла к оппозиционным силам.
"На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингентом РФ генерала Киселя", - отметила разведка.
Согласно ее данным, в Москву "на ковер" также вызвали полковника Вадима Байкулова - тот командовал подразделением российских спецназовцев и теперь "должен объяснить вождям", почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.
- 1 декабря ГУР сообщило , что на фоне потерь российских войск в Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике генерала Сергея Киселя.
В тот же день российские и сирийские самолеты нанесли удары по контролируемому оппозицией городу Идлиб, погибли гражданские, сообщило Reuters со ссылкой на источник. Тем временем диктатор Асад пообещал разгромить вошедших в Алеппо повстанцев.
- Прямых подтверждений участия украинских сил в Сирийской войне нет. В июле появилось видео того, как спецназовцы ГУР атаковали базу россиян в Сирии. Эти данные подтверждал собеседник LIGA.net в спецслужбе, но официально военная разведка этого не признавала.