На базе в Хан-Шейхуне россияне оставили "значительный арсенал вооружений и техники" и уже совершили по району города авиаудары

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Россияне стали бежать из столицы Сирии Дамаска, ситуация для них в этой стране ухудшается, сообщило Главное управление разведки.

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По данным ведомства, оппозиционные режиму Башара Асада силы активно продвигаются на юг Сирии, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

ГУР отмечает: военный контингент РФ сбежал из Хамы и эвакуировался в базу Хмеймим, а глава местного координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

В подконтрольном режиму столицы Сирии Дамаске начались первые вооруженные беспорядки – и российские военные и дипломаты "аврально и срочно" начали покидать город, заявила разведка.

К тому же, добавляет ведомство, россияне скрылись и с военной базы в городе Хан-Шейхун и оставили там "значительный арсенал вооружений и техники".

А уже 1 декабря самолеты РФ нанесли авиадуаров в районах города – вероятной целью атаки ГУР называет уничтожение российской военной техники, я перешла к оппозиционным силам.

"На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингентом РФ генерала Киселя", - отметила разведка.

Согласно ее данным, в Москву "на ковер" также вызвали полковника Вадима Байкулова - тот командовал подразделением российских спецназовцев и теперь "должен объяснить вождям", почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.