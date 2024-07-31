Спецназовцы ГУР атаковали авиабазу россиян в Сирии после встречи Путина с Асадом – видео

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников в разведке сообщил Kyiv Post и опубликовал видео. Собеседник LIGA.net в спецслужбе подтвердил спецоперацию в Сирии.

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На видео спецназовцы ГУР наносят комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, уничтожая военную технику через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским президентом Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля.

По данным Kyiv Post, спецподразделение ГУР "Химик" нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо и оккупированной российскими войсками.

На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на авиабазе.

Авиабаза Кувейрес контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.

В украинской разведке рассказали Kyiv Post, что база также использовалась для обучения и транспортировки иностранных наемников на войну против Украины.

Фото Kyiv Post от источников

В начале июня Kyiv Post показал видео, как спецподразделение ГУР "Химик" вместе с сирийской оппозицией атакуют российских наемников, воюющих на стороне режима Башара Асада в Сирии.

29 июля Kyiv Post опубликовал фото с повстанцами-туарегами в Мали – они позировали с украинским флагом после того, как нанесли поражение боевикам террористической Группы Вагнера.

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