Спецпідрозділ ГУР атакував авіабазу РФ у Сирії після зустрічі Путіна з Асадом в Кремлі – відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Про це із посиланням на співрозмовників у розвідці повідомив Kyiv Post та опублікував відео. Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив спецоперацію в Сирії.

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На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у Кремлі 24 липня.

За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.

На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.

Авіабаза Кувейрес контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року.

В українській розвідці розповіли Kyiv Post, що база також використовувалася для навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.

Фото Kyiv Post від джерел

На початку червня Kyiv Post показав відео, як спецпідрозділ ГУР "Хімік" разом з сирійською опозицією атакує російських найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада в Сирії.

29 липня Kyiv Post опублікував фото з повстанцями-туарегами у Малі – вони позували з українським прапором після того, як завдали поразки бойовикам терористичної Групи Вагнера.

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