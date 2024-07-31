Спецпідрозділ ГУР атакував авіабазу РФ у Сирії після зустрічі Путіна з Асадом в Кремлі – відео
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Про це із посиланням на співрозмовників у розвідці повідомив Kyiv Post та опублікував відео. Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі підтвердив спецоперацію в Сирії.
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На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у Кремлі 24 липня.
За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.
На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.
Авіабаза Кувейрес контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року.
В українській розвідці розповіли Kyiv Post, що база також використовувалася для навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.
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