Знищення вагнерівців у Малі. У розвідці запевнили – продовження буде

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net / Валентина Поліщук)

Головне управління розвідки Міністерства оборони анонсувало продовження дій проти російських військових з терористичної організації Група Вагнера в Африці. Про це в ефірі телемарафону запевнив представник ГУР Андрій Юсов.

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Він зауважив, що наразі розголошувати деталі не може, однак запевнив — продовження буде.

За словами Юсова, повстанці "отримали необхідну інформацію і не лише інформацію", що дозволило їм провести "успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".

Він зазначив, що вагнерівці розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті", – додав він.

Напередодні у Малі повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

29 липня Вагнер підтвердив смерть своїх найманців у Малі, стверджуючи, що через піщану бурю тим вдалося збільшити своє угруповання і знищити "вагнерівців".

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