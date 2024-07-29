Уничтожение вагнеровцев в Мали. В разведке заверили – продолжение будет
Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Об этом в эфире телемарафона заверил представитель ГУР Андрей Юсов.
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Он отметил, что пока разглашать детали не может, однако заверил – продолжение будет.
По словам Юсова, повстанцы "получили необходимую информацию и не только информацию", что позволило им провести "успешную военную операцию против российских военных преступников".
Он отметил, что вагнеровцы развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.
"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять либо поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те", – добавил он.
- Накануне в Мали повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром.
- 29 июля Вагнер подтвердил смерть своих наемников в Мали, утверждая, что из-за песчаной бури тем удалось увеличить свою группировку и уничтожить "вагнеровцев".
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