Уничтожение вагнеровцев в Мали. В разведке заверили – продолжение будет

Главное управление разведки пока не может разглашать детали событий

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net / Валентина Полищук)

Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Об этом в эфире телемарафона заверил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Он отметил, что пока разглашать детали не может, однако заверил – продолжение будет.

По словам Юсова, повстанцы "получили необходимую информацию и не только информацию", что позволило им провести "успешную военную операцию против российских военных преступников".

Он отметил, что вагнеровцы развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.

"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять либо поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те", – добавил он.

Накануне в Мали повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром.

29 июля Вагнер подтвердил смерть своих наемников в Мали, утверждая, что из-за песчаной бури тем удалось увеличить свою группировку и уничтожить "вагнеровцев".

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