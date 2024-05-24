ГУР: Россия задействовала "Африканский корпус" для наступления в направлении Липцев
Разведка Великобритании сообщила, что для наступления на Волчанск в Харьковской области Россия развернула подразделения "Африканского корпуса" Минобороны РФ, состоящего, в частности, из бывших террористов Группы Вагнера. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки уточнил, что отряд "Африканского корпуса" применяется в направлении Липцев.
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По данным британских разведчиков, в "Африканский корпус" входят более 2000 солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в террористической Группе Вагнера. Ранее отряды этого корпуса, вероятно, разворачивались в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.
В отчете говорится, что данные подразделения врага воюют вблизи Волчанска вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм Z".
Собеседник в ГУР подтвердил информацию, уточнив, что на самом деле "Африканский корпус" воюет по направлению к Липцам – это ближе к Харькову.
- "Африканский корпус" начали создавать после визита замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова в Ливию в середине декабря 2023 года. Он также посетил Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
- Уже 25 декабря Центр нацсопротивления сообщил, что оккупанты готовят экспедицию в Африку с целью поиска наемников для участия в войне РФ против Украины.
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