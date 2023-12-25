Росія шукає, кого відправити на війну. Готує експедицію в Африку – Центр нацспротиву

Ілюстративне фото - ЕРА

Окупанти готують експедицію в Африку з метою пошуку найманців для участі у війні РФ проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення "Африканського корпусу". РФ створює його як заміну найманцям терористичної організації Група Вагнера, які діяли в Африці, але були відправлені воювати проти України.

"Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих і перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправлення на війну проти України", – йдеться в повідомленні.

"Африканський корпус" почали створювати після візиту заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова до Лівії. Він також відвідав Малі, Буркіна-Фасо та Нігер.

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