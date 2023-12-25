Россия ищет, кого отправить на войну. Готовит экспедицию в Африку – Центр нацсопротивления

Ілюстративне фото - ЕРА

Оккупанты готовят экспедицию в Африку с целью поиска наемников для участия в войне РФ против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения "Африканского корпуса". РФ создает его как замену наемникам террористической организации Группа Вагнера, которые действовали в Африке, но были отправлены воевать против Украины.

"Расширение данного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины", – говорится в сообщении.

"Африканский корпус" начали создавать после визита замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова в Ливию. Он также посетил Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

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