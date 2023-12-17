Le Monde: Для "вагнерівців" в Африці вибрали іншу назву з натяком на Третій Рейх

Росія формує з найманців експедиційний "Африканський корпус" для бойових дій в країнах регіону Сахель

Фото: EPA / ISSIFOU DJIBO

Російські найманці в країнах Африки тепер працюють під новою назвою – "Африканський корпус", пише Le Monde.

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Як і у випадку з "Вагнером", це відсилання до нацистського Третього Рейху, а саме експедиційного корпусу Вермахту в період Другої світової війни, який діяв під назвою Afrika Korps.

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Нова назва вперше з'явилася 20 листопада в одному з російських Telegram-каналів, близьких до Міністерства оборони РФ. У ньому цитували колишнього полковника, головного редактора журналу "Національна оборона", який повідомив про набір найманців до "Африканського корпусу Росії".

Нове формування почали створювати після візиту заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова до Лівії.

Євкуров приїжджав до Бенгазі тричі: у серпні (незабаром після гибелі Євгена Пригожина в авіакатастрофі), у вересні та грудні. Le Monde вказує, що маршрут останньої поїздки Євкурова "підкреслює контури нової сфери впливу", яку намагається формувати Росії. Він відвідав не тільки Лівію, але й Малі, Буркіна-Фасо та Нігер.

Російський "Африканський корпус" формують з метою ведення повномасштабних бойових дій і "зачищення західної присутності" в країнах Африки.

"Африканський корпус" є суперником Групи Вагнера, який хоче захопити його сферу присутності в Африці і його людей", – цитує французька газета джерело в американському уряді.

У вересні 2023 року Нігер, Буркіна-Фасо і Малі оголосили про створення Альянсу держав Сахеля. Le Monde пише, що Росія може використати цей новий блок для збільшення своєї присутності.

"Коли альянс запрацює, він стане інституційною та правовою основою для бажання Росії відправити найманців або інструкторів у контексті можливих спільних військових операцій Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру", – пише видання.