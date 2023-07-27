Військові у Нігері захопили президента та заявили, що повалили уряд – ЗМІ

Охорона президента Нігеру заблокувала президентський палац, де утримує всередині демократично обраного главу держави Мохамеда Базума. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у Службі безпеки країни та AFP, посилаючись на співрозмовника в оточенні президента.

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Журналісти пишуть, що військові блокували автомобілями підʼїзди до палацу та кількох міністерств. Співробітники офісу президента, які перебувають усередині палацу, не можуть потрапити до своїх кабінетів.

Ввечері 26 липня Reuters зазначало, що солдати взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національного каналу, а пізніше військові оголосили по телебаченню, що начебто скинули Базума "через погіршення ситуації з безпекою в країні та погане управління".

Вони заявили, що всі інституції призупинили свою роботу, а ситуацію контролюють сили безпеки.

"Це є наслідком тривалого погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління", – йшлося у відеозверненні військових.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоров’я Базума.

Того ж дня президент опублікував допис у Twitter, в якому заявив, що президентська гвардія "даремно розпочала антиреспубліканський рух, сподіваючись на залучення в це інших сил безпеки", проте пізніше його було видалено, акцентують журналісти.

У повідомленні також йшлося про те, що глава держави і його сім'я почуваються добре, але армія і національна гвардія Нігеру "готові атакувати", якщо учасники акції не відступлять.

Офіційний представник Євросоюзу також повідомив пізніше у середу, що переговори ведуться і лідери ЄС двічі розмовляли із президентом Базумом.

ДОВІДКА. Комісії Африканського Союзу та Економічного співтовариства західноафриканських держав охарактеризували ці події як спробу скинути Базума, який був обраний президентом два роки тому в результаті першого мирного демократичного передання влади в країні після здобуття нею незалежності від Франції в 1960 році. Президент Базум послідовно виступав за демократичні принципи, прогресивне ставлення до прав жінок та освіти, а також домагався допомоги країн Заходу у боротьбі з терористами на території континенту. Крім того, Базум був одним із небагатьох африканських лідерів, який відмовився брати участь у саміті Росія – Африка, який розпочався в Петербурзі цього тижня. . Комісії Африканського Союзу та Економічного співтовариства західноафриканських держав охарактеризували ці події як спробу скинути Базума, який був обраний президентом два роки тому в результаті першого мирного демократичного передання влади в країні після здобуття нею незалежності від Франції в 1960 році.

16 червня 2023 року до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

Рамафоса привіз Зеленському 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні та почув у відповідь позицію українського президента.

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