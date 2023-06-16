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Зеленський "чітко сказав" делегації з Африки, що він думає про переговори з Росією

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16.06.2023, 21:20
Зеленський
Володимир Зеленський (фото – пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський озвучив африканським лідерам, з якими мав зустріч сьогодні в Києві, свою позицію щодо переговорів з РФ на нинішньому етапі війни. На брифінгу після переговорів із делегацією лідерів чотирьох африканських країн Зеленський заявив, що переговори з РФ зараз означали б заморожування війни.

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"Будь-які переговори керівництво Росії сприймає як можливість накопичити сили й розширити агресію, Україна вже в цьому переконалась. Сьогодні я чітко і неодноразово сказав на нашій зустрічі, що допустити будь-які переговори зараз, поки окупант на нашій землі, – це заморозити війну, заморозити все, біль і страждання", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що свого часу Росія намагалась "обманути всіх" з мінськими домовленостями. Зараз, на думку президента, РФ намагається повернутись до своєї "старої примітивної тактики обману".

Зеленський акцентував на необхідності "реального миру", а для цього потрібне виведення російських військ з території України.

Він додав, що Росії більше не вдасться обманути світ, а обманути Україну – "точно неможливо".

Читайте також: Що пропонують "миротворці" з Африки для припинення війни – у Reuters бачили документ

Оксана Житнюк
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