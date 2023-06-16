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Зеленский "четко сказал" делегации из Африки, что он думает о переговорах с Россией

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 21:20
Зеленский
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский озвучил африканским лидерам, с которыми встречался сегодня в Киеве, свою позицию по переговорам с РФ на нынешнем этапе войны. На брифинге после переговоров с делегацией лидеров четырех африканских стран Зеленский заявил, что переговоры с РФ сейчас означали бы замораживание войны.

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"Любые переговоры руководство России воспринимает как возможность накопить силы и расширить агрессию, Украина уже в этом убедилась. Сегодня я четко и неоднократно сказал на нашей встрече, что допустить любые переговоры сейчас, пока оккупант на нашей земле, – это заморозить войну, заморозить все, боль и страдания", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в свое время Россия пыталась "обмануть всех" с минскими договоренностями. Сейчас, по мнению президента, РФ пытается вернуться к своей "старой примитивной тактике обмана".

Зеленский акцентировал на необходимости "реального мира", а для этого нужен вывод российских войск с территории Украины.

Он добавил, что России больше не удастся обмануть мир, а обмануть Украину – "точно невозможно".

Читайте также: Что предлагают "миротворцы" из Африки для прекращения войны – в Reuters видели документ

Оксана Житнюк
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