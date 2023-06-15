Что предлагают "миротворцы" из Африки для прекращения войны – в Reuters видели документ

Африканские лидеры в рамках посреднической инициативы планируют предложить России и Украине "меры для укрепления доверия". С проектом рамочного документа с их предложениями сумели ознакомиться журналисты Reuters.

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Как сообщает агентство, лидеры ряда стран Африки намерены предпринять усилия по "посредничеству в конфликте" между Россией и Украиной.

Предлагаемые ими шаги, согласно проекту документа, могут включать отвод войск РФ (Reuters не указывает, на какие именно рубежи – возможно, этого уточнения нет и в документе), выведение тактического ядерного оружия РФ из Беларуси, приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина и ослабление введенных в отношении России санкций.

Следующим шагом должно стать соглашение о прекращении боевых действий по итогам переговоров между Россией и Западом, говорится в документе.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоров с Россией или прекращения огня не может быть без полного вывода российских оккупантов с территории Украины, а также военного поражения Москвы.

13 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми последствиями".

16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

24 апреля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, которая не подразумевает замораживания ситуации на фронте и территориальных уступок.

10 июня лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает "мирную инициативу" шести стран Африки.

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