UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть стран Африки направляют "миссию поиска путей к миру" в Москву и Киев – президент ЮАР

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 20:13
Шесть стран Африки направляют
Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Фото: EPA)

Шесть лидеров африканских стран планируют "как можно скорее" отправиться в Россию и Украину, чтобы найти "мирное решение". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает The Guardian

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На совместной пресс-конференции в Кейптауне с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

По словам президента Южноафриканской республики, и Зеленский, и Путин согласились принять миссию.

"Мы надеемся, что у нас будут интенсивные обсуждения", — сказал Рамафоса.

Он не назвал конкретные сроки визита и другие подробности, но отметил, что Африка "также сильно страдает" от российского вторжения в Украину.

  • 11 мая посол США в ЮАР обвинил страну в снабжении РФ вооружениями и боеприпасами. Он заявил, что российское грузовое судно Lady R, которое было пришвартовано к военно-морской базе Саймонс-Таун с 6 по 8 декабря 2022 года, использовалось для поставки оружия российской армии.
  • 12 мая министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" поставки оружия в Россию, потому что это стало бы нарушением объявленного Преторией нейтралитета.
  • 13 мая Зеленский сообщил, что провел разговор с Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями".
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
миротворческая миссияЮжноафриканская республикапереговорыафрикаюарСирил Рамафоса
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 