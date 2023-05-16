Шесть стран Африки направляют "миссию поиска путей к миру" в Москву и Киев – президент ЮАР

Шесть лидеров африканских стран планируют "как можно скорее" отправиться в Россию и Украину, чтобы найти "мирное решение". Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает The Guardian.

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На совместной пресс-конференции в Кейптауне с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

По словам президента Южноафриканской республики, и Зеленский, и Путин согласились принять миссию.

"Мы надеемся, что у нас будут интенсивные обсуждения", — сказал Рамафоса.

Он не назвал конкретные сроки визита и другие подробности, но отметил, что Африка "также сильно страдает" от российского вторжения в Украину.

11 мая посол США в ЮАР обвинил страну в снабжении РФ вооружениями и боеприпасами. Он заявил, что российское грузовое судно Lady R, которое было пришвартовано к военно-морской базе Саймонс-Таун с 6 по 8 декабря 2022 года, использовалось для поставки оружия российской армии.

12 мая министр ЮАР, ответственный за контроль над вооружениями, заявил, что правительство "не санкционировало" поставки оружия в Россию, потому что это стало бы нарушением объявленного Преторией нейтралитета.

13 мая Зеленский сообщил, что провел разговор с Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями".

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