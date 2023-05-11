Посол США обвинил Южную Африку в поставках оружия для России в войне против Украины

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бриджити обвинил ЮАР в поставках боеприпасов и оружия России. Это якобы происходило с использованием российского корабля, который пришвартовался на военно-морской базе в Кейптауне в декабре 2022 года, передает слова посла News24.

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"Среди вещей, которые мы отметили, было причаливание грузового судна к военно-морской базе Саймонс-Таун с 6 по 8 декабря 2022 года, которое, как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно в Саймонс-Таун, когда оно возвращалось в России", – сказал он.

Посол заявил об уверенности США, что Южная Африка поставляла оружие российской армии, несмотря на ее заявления о "внеблоковой позиции по вторжению России в Украину".

Бриджити отметил, что правительство Соединенных штатов "серьезно отнеслось к этому вопросу".

"Вооружение россиян чрезвычайно серьезно, и мы не считаем эту проблему решенной, и мы хотели бы, чтобы ЮАР [начала] практиковать свою политику неприсоединения", – сказал он.

Посол заявил, что "готов поставить свою жизнь" насчет точности данных американской разведки по поставкам оружия.

Бриджити также отметил, что существуют другие беспокойства США по поводу политики ЮАР, которые были озвучены официальной делегации государства.

"Мы также выразили нашу серьезную обеспокоенность по поводу времени проведения совместных военно-морских учений, в которых ЮАР принимала участие вместе с Россией и Китаем в водах ЮАР, совпавших с годовщиной российского вторжения в Украину", – сказал он.

СМИ отмечает, что стыковка корабля Lady R на военно-морской базе в декабре 2022 года "вызвала предположения и беспокойство". Бриджити сообщил, что он официально обратился к министру обороны ЮАР Танди Модиз, который "набросился на США из-за их отношений с Африкой".

27 января 2023 Financial Times писали, что позиция ЮАР относительно войны России против Украины склоняется в сторону Кремля.

17 февраля состоялись совместные военно-морские учения РФ, Китая и Южной Африки, это вызвало "значительную обеспокоенность" у Запада, пишет Reuters.

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